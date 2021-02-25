Си Цзиньпин заявил о полной победе над нищетой в Китае

Си Цзиньпин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китаю удалось полностью преодолеть крайнюю бедность. Такое заявление сделал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена … С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо!», - заявил председатель КНР в ходе своего выступления на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью.

По его словам, из состояния нищеты и бедности «совместными усилиями партии и народа» удалось вывести около 98,9 миллиона сельских жителей, а также 128 тысяч деревень.

Победу над нищетой Си Цзиньпин назвал великой славой китайского народа, китайской нации и Коммунистической партии Китая, добавив, что этой победы удалось достичь в преддверии столетия со дня основания Компартии Китая, которое будет отмечаться 23 июля.