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Экономика

Россиянки рассказали, сколько денег готовы тратить на косметику

Каждая шестая выделяет на эти цели до 10 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Россиянки рассказали, сколько денег готовы тратить на косметику

Россиянки рассказали, сколько денег готовы тратить на косметику

Фото: Мария ЛЕНЦ

Россиянки рассказали, сколько денег они готовы тратить на косметику. Всего в опросе экспрес-ритейлера «Самокат» приняли участие 3737 представительниц прекрасной половины человечества. Они ответили на вопрос, сколько денег уходит на данную статью расходов и какие товары они предпочитают.

Большинство участников опроса (54,8%) тратят на покупку косметики до 5 тысяч рублей в месяц, а каждая шестая выделят на эти цели до 10 тыс. рублей ежемесячно.

При этом 46% респондентов отдает предпочтение продуктам из масс-маркета, а 29% небольшим производителям и локальным брендам.

Почти половина опрошенных (46%) предпочитают делать покупки в онлайн-магазинах. Их выбирают по нескольким причинам: 30% заявили, что не хотят общаться с консультантами, 17% опасаются скопления людей в торговых центрах, а у 31% нет свободного времени, чтобы ходить по магазинам.

При покупке четверть опрошенных ориентируется на отзывы о продукции. Состав читают 22% респондентов, а 17% ориентируются на советы и рекомендации друзей.

Стоит отметить, что пандемия не стала поводом для снижения трат на покупку косметики. Четверть россиянок не намерены экономить на этой статье расходов, даже если их доходы значительно снизятся. А 30% опрошенных по итогам прошлого года увеличили свои траты, пишет газета "Известия".

При этом большинство опрошенных считают косметику универсальным подарком, в том числе и на 8 Марта.

До Международного женского дня остается совсем немного времени и многие задумываются о подарках. Недавно появились новости, что в стране может возникнуть дефицит цветов к празднику. Виной всему задержки регистрации ввозимой продукции. Но на таможне поспешили заверить, что никаких проволочек нет и к празднику россиянки получат огромный выбор цветочной продукции, сообщает Пятый канал.