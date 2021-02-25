Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Роскачество назвало главные угрозы соцсети Clubhouse

Эксперты считают, что новая соцсеть пока не отвечает базовым критериям безопасности
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Роскачество назвало главные угрозы соцсети Clubhouse

Роскачество назвало главные угрозы соцсети Clubhouse

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запись разговоров, доступ к контактам пользователей, а также поддельные приглашения в соцсеть и фейковые приложения на Android являются основной опасностью использования новой социальной сети Clubhouse. Об этом рассказала пресс-служба Роскачества.

Как уточнили эксперты, что при установке соцсети приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам пользователя, после чего следует предложение пригласить их, однако возможности удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, на данный момент нет. Коме того, неизвестно, какую именно информацию и в каком виде хранит сервис.

Роскачество отметило, что поскольку приложение доступно только пользователям с iOS, злоумышленники могут делать фейковое приложение для Android, которое могут быть вирусными.

Специалисты также напомнили о появлении в Сети объявлений о продаже фейковых приглашений в Clubhouse, целью которых является выманить деньги у жертвы. В Роскачестве считают, что новая соцсеть пока не отвечает базовым критериям безопасности.

Напомним, ранее российские интернет-площадки зарегистрировали высокий спрос на приглашения в Clubhouse на своих площадках, но, как предупредили в компаниях, инвайты носят мошеннический характер.

Clubhouse – новая социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах, так называемых комнатах. Пользоваться новым приложением можно только по специальным приглашениям и только на iOS, однако, как писал сайт kp.ru, Сlubhouse нашел специалиста, который займется разработкой версии приложения для Android.