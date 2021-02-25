Роскачество назвало главные угрозы соцсети Clubhouse Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запись разговоров, доступ к контактам пользователей, а также поддельные приглашения в соцсеть и фейковые приложения на Android являются основной опасностью использования новой социальной сети Clubhouse. Об этом рассказала пресс-служба Роскачества.

Как уточнили эксперты, что при установке соцсети приложение запрашивает разрешение на доступ к контактам пользователя, после чего следует предложение пригласить их, однако возможности удалить данные, которыми пользователь поделился с сервисом, на данный момент нет. Коме того, неизвестно, какую именно информацию и в каком виде хранит сервис.

Роскачество отметило, что поскольку приложение доступно только пользователям с iOS, злоумышленники могут делать фейковое приложение для Android, которое могут быть вирусными.

Специалисты также напомнили о появлении в Сети объявлений о продаже фейковых приглашений в Clubhouse, целью которых является выманить деньги у жертвы. В Роскачестве считают, что новая соцсеть пока не отвечает базовым критериям безопасности.

Напомним, ранее российские интернет-площадки зарегистрировали высокий спрос на приглашения в Clubhouse на своих площадках, но, как предупредили в компаниях, инвайты носят мошеннический характер.

Clubhouse – новая социальная сеть, в которой все общение происходит в голосовых чатах, так называемых комнатах. Пользоваться новым приложением можно только по специальным приглашениям и только на iOS, однако, как писал сайт kp.ru, Сlubhouse нашел специалиста, который займется разработкой версии приложения для Android.