Синоптики прогнозируют возращение морозов в Европейскую Россию в марте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В марте в Европейской России ожидается похолодание, когда температура воздуха может опуститься ниже минус 15 градусов. О возвращении морозов сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погоду в начале весны эксперт назвал неоднородной. По его словам, ожидается увеличение числа экстремальных погодных явлений, а температурные скачки. Вильфанд предупредил о проливных дождях, сильных снегопадах или шквалистом ветре.

«Будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже минус 10-15 градусов. Когда - расскажем за три дня до этого события», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вильфанд сообщил о приходе в центральную Европейскую Россию резкого потепление в четверг, 25 февраля. Однако, как он отметил, потепление будет хмурым и дождливым.