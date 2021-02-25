Каждый десятый бизнес в России сообщил о риске закрытия в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Значительная доля малого и среднего бизнеса в России сообщила, что продолжает испытывать в текущем году те же проблемы, с которыми сталкивалась и на пике пандемии. Многие представители отрасли заявили, что до сих пор не смогли восстановить спрос на свои товары и услуги.

Как передает РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором опрашивали владельцев пяти тысяч компаний из всех субъектов, на начало текущего года бизнес встретил с необходимостью понизить зарплаты сотрудникам, падением объёмов выручки и спроса.

Как уточняется, снижения спроса на свои товары и услуги не отметили только около 20 процентов опрошенных, в то время как у 40 процентов компаний он упал не менее чем в полтора раза. У большинства компаний (60 процентов) выручка упала более чем на 30 процентов, оплату труда сократили около 45 процентов респондентов.

О риске закрытия своего бизнеса сообщила каждая десятая российская компания, и только 19,1 процента респондентов сообщили о постепенном восстановление потерь, которые они понесли в прошлом году.