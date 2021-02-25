Курс рубля на старте торгов 25 февраля 2021 года: доллар упал до 73,39 руб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов на Московской бирже в четверг, 25 февраля 2021 года, курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро.

Согласно данным торговой площадки, американская валюта ослабла на 0,21 процент, и опустилась до отметки 73,39 рубля. Евро по отношению к рублю потерял 0,14 процентов и его стоимость составила 89,32 рубля.

Кроме того, индекс Московской бирже на открытии торгов растет на 0,79 процентов, индекс РТС вырос на 1,1 процент.

Напомним, накануне аналитик спрогнозировал снижение курса рубля. Как заявил независимый финансовый эксперт Дмитрий Чечулин, в ближайшее время российская валюта может немного ослабнуть во многом из-за прекращения роста цен на нефть. Кроме того, по словам эксперт, еще одним ударом по национальной валюте могут стать антироссийские санкции.