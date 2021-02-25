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Минздрав РФ назвал новую отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Предельная стоимость составит 866,81 рубля за два компонента препарата
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минздрав РФ назвал новую отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Минздрав РФ назвал новую отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранение России перерегистрировало предельную отпускную цену на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе правительства, новая стоимость составит 866,81 рубля за два компонента препарата.

Ранее зарегистрированная цена за два компонента вакцины «Спутник V» составляла 1 942 рубля за два компонента.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уточнил, что цена является единой для всех производственных площадок, а снижение стоимости стало возможным благодаря «отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины». Кроме того, он отметил значительный рост объемов производства препарата в целях массовой вакцинации россиян.

«Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», - отметил глава Минпромторга РФ.

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