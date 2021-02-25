Татьяна Голикова поручила проверить эффективность вакцины "Спутник V" для ВИЧ-инфицированных

В России оценят эффективность вакцинации от COVID-19 пациентов с ВИЧ Фото: REUTERS

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поручила исследовать эффективность вакцины "Спутник V" для защиты от коронавируса людей, инфицированных ВИЧ. Об этом сказано в протоколе заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

- Минздраву России, Роспотребнадзору проработать вопрос о возможности организации научных исследований по изучению резистентности ВИЧ к антиретровирусным препаратам в субъектах РФ, а также проведению исследований эффективности вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в группе людей, живущих с ВИЧ, - сказано в протоколе заседания.

Кроме того, Министерству здравоохранения, Министерству промышленности и торговли, а также Федеральной антимонопольной службе поручили организовать заключение долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов. Доложить о результатах они должны до 1 апреля.

Минздрав также должен объяснить региональным ведомствам, что недопустимо отказывать в лечении ВИЧ-инфицированным из-за того, что у них нет регистрации.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Татьяна Голикова заявила, что к концу 2020 года число ВИЧ-инфицированных россиян составило более 1,1 миллиона человек, причем 60% из них – мужчины.