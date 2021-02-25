Аналитик перечислил риски, которые могут помешать росту рубля

Названы факторы, которые могут повлиять на снижение курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большую поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть. Такое мнение выразил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть, при котором цена на «черное золото» марки Brent установила новый многомесячный рекорд в 66,79 доллара за баррель», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом специалист добавил, что согласно данным отчета, запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли более чем на миллион баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение почти на 5,5 миллиона баррелей.

«Эти данные указали на сокращение спроса на сырую нефть со стороны нефтеперерабатывающей отрасли, которая пострадала во время заморозков в Техасе заметно сильнее нефтедобывающей. Таким образом, среди инвесторов возникли опасения, что из-за отставания нефтепереработки от добычи запасы сырой нефти продолжат рост, и это может оказать давление на цены», - добавил эксперт.

Маслов отметил, что также следует учитывать очередной этап разногласий между Россией и Саудовской Аравией на фоне регулирования нефтяного рынка, и возможность введения новых антироссийских санкций.

Все эти факторы могут стать серьезными рисками для отечественной валюты, полагает аналитик. Таким образом, согласно его прогнозу, в ближайшие недели российская валюта будет колебаться в коридоре 72,50-75 рублей за доллар и 88,50-91 рублей за евро.

Напомним, ранее аналитики Bank of America предсказали, что в ближайшие годы цены на нефть могут достичь уровня в сто долларов за баррель, передает «Свободная пресса».