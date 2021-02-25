СК просит заочно арестовать собственника ресторанов "Тарас Бульба"

Юрия Беловайна, собственника сети ресторанов "Тарас Бульба", объявили в межгосударственный розыск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следственный комитет России попросил заочно арестовать владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Бизнесмена объявили в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.

- В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, - сообщили агентству ТАСС в Пресненском суде Москвы.