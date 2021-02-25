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СК просит заочно арестовать собственника ресторанов "Тарас Бульба"

Юрий Беловайн объявлен в межгосударственный розыск
Ася КУЗНЕЦОВА
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Юрия Беловайна, собственника сети ресторанов "Тарас Бульба", объявили в межгосударственный розыск

Юрия Беловайна, собственника сети ресторанов "Тарас Бульба", объявили в межгосударственный розыск

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Следственный комитет России попросил заочно арестовать владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Бизнесмена объявили в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.

- В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Обвиняемый объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, - сообщили агентству ТАСС в Пресненском суде Москвы.

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