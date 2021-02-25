Пашинян назвал попыткой военного переворота требование ВС Армении о его отставке

Никол Пашинян уволил главу штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генерального штаба Вооружённых сил Армении о его отставке является попыткой военного переворота.

Пашинян также анонсировал обращение к нации и призвал всех своих сторонников собраться на площади около Дома правительства.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Вооружённые силы Армении потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства.

Поводом заявления армянской армии стало увольнение замначальника Генштаба, который назвал несерьёзными слова Пашиняна об "Искандерах".