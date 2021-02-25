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Депутат Бальбек объяснил смысл слов американского генерала об угрозе со стороны России

Парламентарий отметил, что данную тему используют для извлечения прибыли
Елена АКИМОВА
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Депутат Бальбек объяснил смысл слов американского генерала об угрозе со стороны России

Депутат Бальбек объяснил смысл слов американского генерала об угрозе со стороны России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме отреагировали на слова командующего силами США в Европе и верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Генерал заявил, что Россия представляет угрозу для НАТО и европейских союзников, а также дестабилизирует обстановку в мире.

По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, вовсе не Россия занимается дестабилизацией, а США активно вмешиваются в политику других государств.

- Именно в США авианосец - это главный довод в любых разговорах, - отметил парламентарий в беседе с Rt.

Он уверен, что за попытками генерала выступить в роли миротворца, скрывается иная цель.

- Соединенные Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведет к последующим заявлениям о растущей «милитаризации» России», - пояснил Бальбек.

Он обратил внимание еще на одну деталь: «призрак российской угрозы» является отличным способом увеличить заработки корпораций, продающих вооружение.

Чтобы поддерживать денежный поток, они придумывают все новые и новые инфоповоды.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил, что США продолжат давить на РФ в будущем, пишет Свободная пресса.