Премьер Чехии заявил о надвигающейся из-за коронавируса тотальной катастрофе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, назвал очень серьезной ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в стране и сообщил о необходимости предотвращения тотальной катастрофы.

«Необходимо предотвратить тотальную катастрофу ... Ситуация драматическая», - приводит портал Novinky.cz слова главы правительства республики, сделанные после заседания кабмина.

Бабиш указал на то, что помимо британской мутации коронавируса в Чехии есть и южноафриканская, призвав правительство скорректировать или ужесточить меры. «Если мы этого не сделаем, в ближайшие две недели у нас будут огромные проблемы», - заявил он.

Глава правительства отметил, что на данный момент занятия в школах возобновлены не будут, а также сообщил, что ситуацию с COVID-19 также обсудят медики, профсоюзы и оппозиция.

Согласно данным Worldometer, по состоянию на четверг, 25 февраля, в Чехии зарегистрирован 1 184 352 случая заболевания коронавирусом, скончались 19 682 человека.

Напомним, накануне Чехия ужесточила ограничения, и в стране ввели обязательное ношение респираторов или двойных масок. Согласно новым правилам, тканевые маски больше не будут считаться средством защиты.