Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне важной игры чемпионата России по футболу в стане московского ЦСКА возникла проблема - плохо себя почувствовал капитан клуба Игорь Акинфеев. Появились сообщения о том, что футболист заразился коронавирусом. Однако же, армейский клуб дал официальные пояснения по состоянию здоровья Игоря Акинфеева.

- После кубкового матча со «СКА-Хабаровск» капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ, - отмечается в официальном сообщении армейского клуба.

Голкипер армейцев находится под контролем докторов команды, которые пытаются понять причины нездоровья Игоря Акинфеева. При этом, не говоря официальных причин для такого решения:

- Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования, - сообщила пресс-служба ЦСКА.

Ближайшая встреча ЦСКА пройдет послезавтра, в субботу, 27 февраля, на стадионе "РЖД Арена". В матче 20 тура армейцы будут играть в гостях с "Локомотивом", поединок начнется в 19:00 по московскому времени.