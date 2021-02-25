Коронавирус у Бориса Щербакова: актер получил сомнительные результаты тестов

Борис Щербаков заболел коронавирусом. Фото: телеканал "Домашний"

Коронавирус у Бориса Щербакова предварительно диагностировали в середине февраля. Актер сразу же ушел на самоизоляцию, чтобы не подвергать риску родных и коллег.

Он находится в своей московской квартире и ждет, когда болезнь отступит. Врачи решили не госпитализировать именитого пациента, так как чувствует он себя хорошо.

Сам актер признается, что никаких симптомов болезни не замечает: температуры нет, дыхание в порядке, обоняние тоже. Тем не менее, первый тест на COVID-19 показал положительный результат.

- Так как я себя нормально чувствую, я сделал второй тест, который опроверг первый, - рассказал Щербаков Пятому каналу.

Он был удивлен, результаты оказались совершенно противоположными. Поразмыслив над ситуацией, актер решил, что доверять нужно второму.

- Так что все отрицательно, все нормально, - заключил актер.

Тем не менее, он намерен довести до конца положенный срок карантина, чтобы убедиться в отсутствии болезни.