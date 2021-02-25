Кремль прокомментировал слова Пашиняна о российских "Искандерах"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министр Армении Никола Пашиняна, который ранее пожаловался на работу российских оперативно - тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году.

Напомним, ранее глава правительства Армении указал на то, что ракета «Искандер» якобы не взорвалась. Таким образом он ответил на заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который обвинил действующие власти в несвоевременном использовании ОТРК во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«Мы это оставляем без комментариев. Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», - сказал представитель Кремля.