Песков: в Кремле с тревогой следят за ситуацией в Армении

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва с тревогой следит за развитием ситуации в Армении, однако считает, что все, что происходит, является исключительно внутренним делом страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе», - заявил он.

Представитель Кремля отметил, что контактов Москвы и Еревана по ситуации в Армении пока не было, однако при необходимости их можно будет оперативно организовать.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и правительства. Соответствующее заявление подписал начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, а также его заместители, командующие армейскими корпусами и высокопоставленные военные.

В свою очередь, Пашинян назвал такие требования Вооруженных сил попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС. Кроме того, премьер-министр Армении анонсировал обращение к нации и сообщил о намерениях вывести своих сторонников на площадь у дома правительства.