Пашинян уволил главу штаба ВС Армении, потребовавшего его отставки

Армянские военные потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Главного штаба Оника Гаспаряна после того, как штаб потребовал отставки правительства и Пашиняна, сообщает "Sputnik Армения".

Сайт KP.ru ведёт трансляцию происходящего в Армении.

Напомним, 23 февраля Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года не взорвались или "взорвались лишь на 10%".

24 февраля армянские СМИ сообщили, что президент Армении Армен Саркисян уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна после того, как он назвал заявление Пашиняна "несерьёзным".

После этого начальник генштаба Гаспарян и все его заместители, главы управлений и командиры всех крупных соединений опубликовали заявление о недопустимости увольнения Хачатряна, а затем потребовали отставки правительства.

Как сообщал сайт KP.ru, 25 февраля Никол Пашинян назвал это попыткой военного переворота. Затем он анонсировал обращение к нации и призвал соратников выйти к Дому правительства в центре Еревана.