Губернатор Василий Орлов: «Открытие современной площадки в БГПУ решит проблему подготовки педагогов в Приамурье и на Дальнем Востоке»

Почетными гостями церемонии открытия стали губернатор Приамурья Василий Орлов и заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске отрылся новый центр подготовки педагогов. Его задача – обучить преподавателей современным компетенциям в сфере цифровых образовательных технологий и подготовить к работе в инновационных форматах нацпроекта «Образование». Центр подготовки и развития современных компетенций и технологий педагогической сферы будет работать на базе Благовещенского педуниверситета. Новая образовательная площадка станет межрегиональной: обучение на ней будут проходить не только учителя Приамурья, но и всего Дальнего Востока.

Гостями церемонии открытия центра стали губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк.

- Это знаменательное событие не только для Амурской области, но и для Российской Федерации, для ее системы образования, - отметил Виктор Басюк. - На базе БГПУ мы открываем новейший центр, и информационные технологии – не основная цель открытия. Это современный инструмент, который позволяет нам поделиться новациями, методическим и педагогическим потенциалом вузов страны с самыми отдаленными уголками Приамурья и всего Дальнего Востока, ведь качество образования зависит от педагогов. И мы начинаем открытие таких центров именно здесь, для нас важно, чтобы новое веяние пошло с востока.

Идея создания центра возникла в прошлом году. В августе Василий Орлов представил проект главе Правительства РФ Михаилу Мишустину во время его рабочей поездки в Амурскую область. Вице-премьер поддержал инициативу.

- Идея в том, чтобы на базе нашего старейшего на Дальнем Востоке педагогического вуза начать готовить и переобучать педагогов, обладающих современными компетенциями в сфере новых технологий, - рассказал губернатор Василий Орлов. - На сегодня в Амурской области по нацпроекту «Образование» созданы десятки современных центров. За последние два года открыто 68 центров «Точка роста», два центра «IT-Куб», центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Центр опережающей профессиональной подготовки, Дом научной коллаборации, четыре технопарка «Кванториум», два из которых – мобильные. Вложено много средств, дети с удовольствием пользуются новой техникой, но мы видим, что в некоторых территориях квалификация преподавателей не совершенна. Новая современная площадка позволит решить основную проблему подготовки педагогов на территории Амурской области и всего Дальнего Востока.

По словам Василия Орлова, областные власти оказывают проекту всяческую поддержку. Уже принято решение провести в двух исторических зданиях БГПУ ремонт.

Пройти обучение в новом центре смогут не только учителя, но и студенты педагогических вузов. Еще одна задача, которую будет решать центр, - кадровое обеспечение проектов по внедрению на Дальнем Востоке новых форм развития образования.