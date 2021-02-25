Песков заявил, что борьба с бедностью в России будет продолжена

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Существует ряд факторов, которые препятствуют борьбе правительства с бедностью в России, однако несмотря на это власти не собираются опускать руки. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, не все получается … Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе … Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», - заявил представитель Кремля в ходе брифинга в четверг, 25 февраля.

Песков указал на то, что борьба с бедностью для российских властей и главы государства «является абсолютнейшим приоритетом». Как он отметил, именно этот вопрос фигурирует во всех национальных планах развития.

«Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», - добавил пресс-секретарь российского лидера.