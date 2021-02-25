Военный эксперт оценил новые технические характеристики танка «Армата» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танк «Армата» научился определять боевые цели самостоятельно, без участия экипажа. Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, какие преимущества это несет.

Эксперт отметил, что бортовой компьютер танца пятого поколения сможет решать множества поставленных задач. Целеобнаружение и ведение огня может осуществляться в автоматизированном режиме.

- «Армата» предназначена для ведения боевых действий в том числе в рамках сетецентрической войны. Бортовой компьютер может не только получать внешнее целеуказание, но и обмениваться информацией в группе танков, - отметил Коротченко в беседе с телеканалом «360».

Это позволит технике выбирать наиболее приоритетные цели и рационально распределять задачи.

Контролировать поведение машин будет экипаж. Решение о поражении цели принимается командиром.

Игорь Коротченко отметил, что указанное направление весьма перспективно и современных условиях. К тому же, в других странах подобные технологии еще не применяются.

- Танк пятого поколения только проектируется, а у нас он уже эксплуатируется в войсках и предлагается на экспорт зарубежным партнерам, - заключил военный эксперт.