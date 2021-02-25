Россия и ОАЭ подпишут соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса Фото: Shutterstock

Россия и Объединенные Арабские Эмираты подпишут соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о соглашении двух опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе глава правительства поручил госкорпорации «Роскосмос» совместно с Министерством иностранных дел России провести переговоры с ОАЭ и по достижении договоренности подписать от имени российского правительства соглашение, «разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».

Соответствующий документ ранее был согласован Министерством иностранных дел и Минюстом России, а также другими заинтересованными органами исполнительной власти. Проект соглашения также был проработан с Арабскими Эмиратами.

Согласно проекту соглашения, две страны могут сотрудничать в области космической науки, навигации, спутниковой связи, пилотируемых программ, материаловедения, а также по запускам космических аппаратов. Кроме того, предусматривается сотрудничество по защите космического пространства, сокращению мусора на орбите, а также другим вопросам.