Дело о нападении на фотокорреспондента Жданова переквалифицировано на статью о препятствии

Анатолий Жданов Фото: Личный архив героя публикации

Дело о побоях фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова переквалифицировали со статьи «Побои» на «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Об этом сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

«Центру правовой защиты журналистов удалось добиться возбуждения уголовного дела после избиения фотокорреспондента газеты "Коммерсантъ" Анатолия Жданова по 3-й части статьи 144 УК - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста"», - приводит ТАСС слова главы СЖР, который назвал применение данной статьи очень важным, поскольку, по его словам, она не так часто применяется.

«Мы будем добиваться, чтобы статья 144 УК применялась как можно чаще - в случаях грубого нарушения прав журналистов», - добавил Соловьев.

Напомним, в ноябре прошлого года Жданов был избит на Кутузовском проспекте неизвестными, которые были одеты в форму частного охранного предприятия. Тогда фотокорреспондент выполнял свое редакционное задание.