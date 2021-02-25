Посол США в РФ Салливан сообщил о предложение Байдена сохранить свой пост

Посол США в России Джон Салливан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что получил предложение от американского лидера Джо Байдена сохранить свой пост на неопределенный срок в течение текущего года

«Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», - приводит «Интерфакс» слова дипломата.

Салливан отметил, что с нетерпением ждет того момента, когда сможет начать путешествовать по России, чтобы познакомиться с еще большим количеством людей, а также «узнать еще больше об этой великой стране»

«Наши отношения с Россией и наша дружба с русским народом имеют большое значение, и для меня большая честь служить своей стране здесь», - отметил американский посол

Напомним, Салливан занимает пост американского посла в Москве с 5 февраля прошлого года. Занимавший ранее должность первого заместителя госсекретаря он был назначен новым послом США вместо досрочно ушедшего в отставку Джона Хантсмана.