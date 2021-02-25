Политолог Мартынов допустил военный переворот в Армении Фото: REUTERS

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал ситуацию в Армении. Представители Генерального штаба Вооруженных сил страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Эксперт отметил, что в данной стране армия является важным системообразующим институтом общества и то, что у офицеров закончилось терпение, говорит о многом.

- Последней каплей была идиотская сентенция Пашиняна, в общем-то профана, с точки зрения военного дела, об «Искандерах». Его заявление, что данное оружие не нужное, а его эффективность составляет всего 10%, - указывает на причины Мартынов.

Он уверен, что недовольство копилось со времен обострения армяно-азербайджанского конфликта. Тогда многие остались недовольны решениями Пашиняна. А его новые выпады в адрес российского оружия только обострили ситуацию.

Мартынов допускает, что в стране может быть реализован сценарий военного переворота по турецкой аналогии.

- Механизмы весьма похожи. В современной Турции военные время от времени считают себя в праве. Когда официальная власть не справляется, они берут власть в свои руки. В последствии она передается, исходя из пользы для народа и государства. Аналогичная схема может случиться в Армении, - заключил Алексей Мартынов в беседе с Пятым каналом.

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец оценил слова армянского премьер о российском оружии. Этим заявлением Никол Пашинян пытался оправдать провалы в войне за Карабах