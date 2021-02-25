В Госдуме рассматривают ограничения рекламы для иностранных IT-компаний

Депутаты Госдумы обсуждают возможность ограничить рекламную деятельность иностранных IT-компаний, если те отказываются открыть своё представительство в России. При этом член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин отметил, что мера не является приоритетной.

- Опасения, что иностранные онлайн-площадки уйдут из России в знак протеста против российского регулирования, беспочвенны. Об этом свидетельствует пример Турции. Рынок Турции раза в два меньше нашего, как мы знаем, Турция добилась от IT-компаний открытия представительств на своей территории под угрозой ограничения рекламной деятельности компаний. Мы тоже этот вариант рассматриваем - ограничение рекламной деятельности, - заявил Горелкин во время круглого стола "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных IT-компаний" в Общественной палате РФ.

Он также отметил, что руководить этим процессом можно несколькими способами, но среди них следует учесть и возможное ограничение на рекламу.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Роскомнадзор предложил российским IT-компаниям создать отдельные видеохостинги для российских СМИ после того, как администрация YouTube ввела полный запрет на создание каналов информационному агентству ANNA News (Analytical Network News Agency).