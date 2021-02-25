Пашинян: переворота в Армении не получится

Никол Пашинян. Фото: REUTERS

Переворота в Армении не получится. Такое заявление сделал премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Нет», - ответил глава правительства Армении на вопрос СМИ о том, получится ли переворот.

На данный момент Пашинян в окружении своих сторонников уже больше часа идет шествием по улицам Еревана. Как писал сайт kp.ru, ранее премьер-министр республики назвал заявление военных с требованием об отставке правительства эмоциональной реакцией, а ситуацию в стране управляемой. Также он заявил, что не собирается бежать из Армении.

Напомним, сегодня, 25 февраля, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики, а также правительства, указав на то, что кабмин «больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». Пашинян назвал такие требования военных попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба.