Украинский политик Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск

Шарий объявлен в государственный розыск, сообщили в СБУ Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подозреваемый в госизмене украинский политик и блогер Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск после того, как сегодня, 25 февраля, не явился на допрос в Службу безопасности Украины.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что адвокату Шария вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Затем его направят в суд.

Ранее СБУ объявила о подозрении Анатолия Шария в "противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере".

В правоохранительных органах Украины заявили, что Шарий стремился обострить политическую ситуацию на Украине и разжечь межнациональную и межконфессиональную ненависть внутри страны.

16 февраля СБУ объявила о подозрении Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан.