Правительство смягчило наказание врачей за утерю сильнодействующих лекарств Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России приняло решение о смягчении ответственности медработников и фармацевтов за непредумышленную утерю сильнодействующих лекарств. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами», - заявил глава правительства на заседании кабмина в четверг, 25 февраля.

Как утонил Мишустин, врачам, фармацевтам и другим сотрудникам медучреждений теперь не будет грозить уголовная ответственность при потере препарата по недосмотру или неосторожности, при условии если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря была зафиксирована специальной комиссией

Глава правительства назвал недопустимыми чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки в данной сфере, и призвал создавать условия для спокойной работы медработников.

Премьер-министр также сообщил о необходимости продолжать контролировать процесс использования таких сильнодействующих лекарств.