Экс-президент Армении поддержал военных, призывающих к отставке Пашиняна

Роберт Кочарян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Армении Роберт Кочарян поддержал военных, призвавших премьер-министра республики Никола Пашиняна уйти в отставку, призвав граждан сплотиться вокруг армии и быть хозяевами своей страны.

«Дорогие соотечественники. В этот судьбоносный момент призываю вас быть хозяевами своего государства, встать рядом с нашей армией», - написал Кочарян на своей странице в Facebook.

По словам экс-глава Армении, власти, которые проиграли войну и сдали землю, должны уйти. «Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения», - сказал он.

Напомним, в четверг, 25 февраля, Вооруженные силы Армении выступили с требованием отставки Пашиняна, а также всего правительства. Военные заявил, что кабмин больше не способен принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

Соответствующие требование подписали начальник Генштаба ВС Армении генерал-полковник Оник Гаспарян, его заместители, а также командующие армейскими корпусами и высокопоставленные военные. В свою очередь премьер-министр республики назвал подобные заявления военных попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба.

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