Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Юристы Навального направили жалобу в Комитет министров Совета Европы

Защита политика обратилась в КМСЕ из-за заявления Минюста об исполнении решения Страсбургского суда по делу "Ив Роше"
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Фото: REUTERS

Адвокаты политика Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы из-за позиции Министерства юстиции России, которое заявило об исполнении решения Страсбургского суда по делу "Ив Роше". Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

- Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте, - передаёт слова Михайловой РИА Новости.

Юрист также отметила, что в Минюсте ранее заявили об исполнении решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Верховный суд тогда снова начал производство по делу, не отменив приговор. Михайлова заявила, что защита Навального не согласна с этой позицией и настаивает на том, чтобы решение исполнили и освободили Алексея Навального.