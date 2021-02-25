Юристы Навального направили жалобу в Комитет министров Совета Европы

Защита Навального обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы Фото: REUTERS

Адвокаты политика Алексея Навального обратились в Комитет министров Совета Европы из-за позиции Министерства юстиции России, которое заявило об исполнении решения Страсбургского суда по делу "Ив Роше". Об этом сообщила адвокат Навального Ольга Михайлова.

- Мы обратились в КМСЕ в ответ на обращение Минюста РФ в Европейский суд по правам человека. Оно будет рассмотрено на ближайшей сессии в марте, - передаёт слова Михайловой РИА Новости.

Юрист также отметила, что в Минюсте ранее заявили об исполнении решения ЕСПЧ по делу "Ив Роше". Верховный суд тогда снова начал производство по делу, не отменив приговор. Михайлова заявила, что защита Навального не согласна с этой позицией и настаивает на том, чтобы решение исполнили и освободили Алексея Навального.