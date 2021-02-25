Айсен Николаев укрепил позиции в Национальном рейтинге глав регионов РФ

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав регионов России за январь-февраль 2021 года. Глава Якутии Айсен Николаев сохранил свои позиции, заняв восьмое место среди 25 глав и губернаторов, попавших в первую группу лидеров «Национального рейтинга».

Сильной стороной главы Якутии эксперты посчитали сочетание ставки на IT-технологии и развитие традиционных для республики отраслей. В сфере IT отмечается серьёзное укрепление позиций Якутии как в России, так и на внешних рынках. По планам руководства региона, число занятых в этой отрасли в ближайшие годы должно достигнуть 10 тысяч человек. Это в десять раз больше, чем на момент вступления Айсена Николаева в должность главы республики. Оценивая масштабы и динамику изменений, некоторые эксперты предположили, что целью главы Якутии является создание своеобразного аналога «силиконовой долины». Особое внимание в республике уделяется подготовке кадров для предстоящего рывка: строится впечатляющий Парк будущих поколений, оказывается поддержка школам, в том числе – негосударственным, которые развивают профильное образование. Если говорить о более частных сюжетах, связанных с этой магистральной линией развития региона, эксперты отметили соглашение о строительстве линии оптоволоконной связи в рамках проекта «Европа-Азия», подписанное Айсеном Николаевым. Всего в Якутии в нынешнем году будет проложено более 2 тысяч километров оптоволоконных линий. Поэтому эксперты считают вполне закономерной победу республики в борьбе за премию «Цифровые вершины», которую в январе на Гайдаровском форуме вручили Якутии.

В целом по итогам 2020 года Якутия является одним из лидеров по добыче золота в стране, интенсивно развиваются нефтяная, газовая и угольная отрасли. Открытие компанией «Роснефть» нового крупного месторождения газа, безусловно, увеличит немалый энергетический потенциал Якутии.

Огромное положительное значение имеет масштабная программа по расселению аварийного жилья, в рамках которой в республике в минувшем году были сданы в эксплуатацию 43 многоквартирных дома. Планируется улучшить жилищные условия ещё 60 тысяч человек, пока живущих в аварийном жилье. Кроме того, Якутия задаёт новые стандарты возведения многоквартирных домов в экстремальных природно-климатических условиях. Внушает оптимизм масштабное строительство в республике учебных заведений: в нынешнем году здесь планируется построить 16 новых школ и 20 детских садов.