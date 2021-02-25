В нижегородских лесах благодаря космомониторингу в 2020 году пресечено более 100 случаев незаконных рубок

В 2019 году Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где началось применение технологии космического мониторинга лесного фонда.

- На первом этапе он проводился на территории трех лесничеств и показал высокую эффективность на удаленных и труднодоступных лесных участках. Поэтому мы обратились в Россельхоз с предложением расширить территорию охвата. Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году увеличится в 2,5 раза – до 1,7 млн гектаров. Данная технология в регионе будет применяться на территории 13 районных лесничеств, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также подчеркнул, что внедрение цифровых технологий в сфере защиты окружающей среды — одно из важных направлений национального проекта «Экология».

В Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области уточнили, что благодаря внедрению новых технологий в 2020 году было пресечено 182 случая незаконных рубок леса, из которых около 70% выявлено в результате космомониторинга.

Напомним, что в феврале 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о присоединении к региональному департаменту лесного хозяйства комитета госохотнадзора. В результате в структуре органов исполнительной власти области появилось министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.