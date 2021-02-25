Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На ЧМ-2021 по лыжным гонкам в Обестдорфе были разыграны первые награды в четверг, 25 февраля. В финальную гонку у мужчин пробились Александр Большунов и Сергей Устюгов. Однако же, взять медалей им не удалось. Победу в мужском спринте одержал Йоханнес Клебо из сборной Норвегии.

Вся призовая тройка в итоге осталась за норвежцами, которые вовремя совершили "командный побег" на финиш, оставив позади себя Большунова. Лидер Кубка мира остался четвертым, а Сергей Устюгов, напарник по сборной и финалу, занял пятое место в итоговом протоколе.

Йоханнес Клебо финишировал с результатом 3 минуты 1,3 секунды. На 0,66 отстал Эрик Вальнес, "бронза" досталась еще одному норвежцу - ее взял Ховард Теугебль, проигравший 0,8 секунды победителю.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта следующая гонка пройдет 27 февраля - сначала женщины, а потом мужчины побегут скиатлон, которую в шутку называют "гонка с переодеваниями". Потому что на середине дистанции лыжники меняют пару лыж, переходя на другой тип лыжного хода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чемпионат мира. Мужчины. Спринт. Финал. Итоговый протокол

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.01,30

2. Эрик Вальнес (Норвегия) - +0,66

3. Ховард Теугбель (Норвегия) - +0,80

4. Александр Большунов (Россия) - +5,92

5. Сергей Устюгов (Россия) - +17,41

6. Оскар Свенссон (Швеция) - +20,49