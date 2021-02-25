Во Франции российское оружие назвали научной фантастикой Фото: Анна САДОВНИКОВА

Рассуждая о российском оружии, обозреватель французского издания Atlantico Ксавье Рофе пришёл к выводу, что лидеры европейских стран затерялись между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, называв российский арсенал значительно более высокотехнологичным, чем обычно кажется большинству.

Как он написал, ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». При этом Рофе считает, что на протяжении десяти лет эксперты наблюдают совершенно противоположную картину, в связи с этим он предложил рассмотреть российский арсенал, напомнив, что в конце прошлого года Польша организовала симуляцию боевых действий, итоги которых оказались «ужасными».

«На первой неделе войны с Россией польская армия прекратила бы существование, потеряв до 80 процентов личного состава и техники», - отметил он.

По словам автора, специалисты объясняют такое поражение тем, что Россия в последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом эксперты отметили отсутствие подобного вооружения у Германии, Франции и Великобритании.

Рофе также вспомнил ситуацию, возникшую в Чёрном море в 2014 году, когда российский бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над американским эсминцем «Дональдом Куком», после чего умер «электронный мозг» корабля. Похожая ситуация случилась с двумя французскими фрегатами в 2018 году.