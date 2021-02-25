Минэкономразвития: 98% взявших льготный кредит бизнесменов сохранили рабочие места Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 98 процентов предпринимателей, которые воспользовались программой льготного кредитования, сохранили занятость. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

Накануне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представил результаты опроса, согласно которому почти 60 процентов из бизнесменов, воспользовавшихся мерами поддержки в форме прямых дотаций или кредита, смогли сохранить численность персонала в минувшем 2020 году. При этом 30,7 процента предпринимателей так и не восстановились после пандемии и не смогли выполнить обязательства по сохранению занятости.

- Это исследование носит оценочный характер, данные банков показывают, что 98 процентов бизнесменов, воспользовавшихся льготным кредитованием, сохранили рабочие места. Не весь бизнес смог восстановиться после последствий ограничений из-за пандемии, поэтому правительство запускает в марте новую программу льготных кредитов под 3%, направленную на поддержание рабочих мест, - сообщила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Она отметила, что кредиты на поддержку занятости оказались самой востребованной мерой поддержки в пандемию. В настоящее время организации, пострадавшие из-за коронавирусных ограничений, могут воспользоваться теми мерами, которые были продлены на 2021 год. Речь идет, например, о моратории на проверки для малого бизнеса, мерах поддержки для производителей и продавцов подакцизных товаров, а также либерализации требований к заемщикам РГО и МФО.

Кроме того, по-прежнему действует программа льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства, в рамках которой с текущего года была снижена предельная ставка до семи процентов.