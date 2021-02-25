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Экономика

Институты развития Якутии активно развиваются

Глава республики Айсен Николаев изучил итоги работы компаний за 2020 год
Павел ЧЕРНЫШОВ
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25 февраля глава Якутии Айсен Николаев рассмотрел предварительные итоги работы за 2020 год и планы на 2021-й Корпорации развития республики Саха (Якутия)», Венчурной компании «Якутия» и Технопарка «Якутия». По мнению Айсена Николаева, деятельность институтов развития республики крайне важна для экономики региона, в особенности в части поддержки стартапов и компаний на ранней стадии роста, а также приоритетных отраслей креативной экономики. Объём привлеченных инвестиций в регион за счет внешних источников в 2020 году составил 2,86 млрд рублей.

Разработанная корпорацией Концепция развития креативной экономики Якутии стала первым в России региональным нормативно-правовым актом такого рода. Заложенные в концепции принципы и подходы к развитию креативной экономики нашли отражение в федеральных документах и нормативно-правовых актах других регионов страны.

Деятельность Венчурной компании «Якутия» направлена на развитие инновационного, наукоемкого, высоко рискованного сегмента инвестиционной деятельности. В период с 2013 по 2020 годы портфельные компании получили выручку в размере 1 млрд 454 млн рублей. Уплачено налогов во все уровни бюджета за весь период 46 млн рублей.

В рамках развития акселератора к концу 2020 года портфель Фонда развития инноваций, учредителями которого являются «Венчурная компания «Якутия» и «Технопарк Якутия», состоит из 33 компаний, прошедших программу акселерации и получивших от Фонда средства на развитие проекта.

В 2021 году компания планирует продолжать акселерационные программы и в целях дальнейшего сопровождения и развития проектов, прошедших стадию pre-seed, планирует создать венчурный фонд посевной стадии, в котором АО «Венчурная компания «Якутия» примет участие в форме инвестиционного товарищества. Это позволит компании к 2024 году обладать всеми необходимыми компетенциями для управления венчурными фондами в качестве управляющего товарища.

Технопарк «Якутия» в 2020 году, несмотря на сложную экономическую обстановку, провело большую работу по развитию и продвижению инновационных проектов, поиску и привлечению новых резидентов. «Технопарк «Якутия» уверенно входит в ТОП-10 лучших технопарков России. За прошлый год Технопарк оказал содействие в привлечении инвестиций на общую сумму 104,3 млн рублей. Выручка резидентов по итогам года составила более 1 млрд рублей. В настоящее время «Технопарк «Якутия» имеет 198 резидентов, включая резидентов IТ-Парка.