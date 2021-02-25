Депутат Шхагошев призвал внимательно отнестись к идее ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних

В Госдуме оценили идею ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Инициативу ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних необходимо тщательно проанализировать, прежде чем принимать какое-то конкретное решение. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Госдума очень чутко реагирует на дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних, это очень важная процедура и важная тема. Поэтому организация или человек, который предлагает подобные вещи, должен был бы выступить еще и с планом предварительного обсуждения этой тематики. И если есть обращение в МВД, то, конечно, и депутаты готовы будут на определенном этапе вступить в этот процесс диалога и обсуждения», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ужесточить наказание за избиение детей. По его мнению, виновных необходимо лишать свободы на срок до 12 лет, передает телеканал «360».