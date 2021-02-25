Промес - снова игрок "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" поставил точку в главной трансферной саге начала 2021 года. Атакующий полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес стал футболистом "красно-белых". Официальное заявление распространила пресс-служба москвичей:

- «Спартак» и «Аякс» договорились о переходе в наш клуб полузащитника Квинси Промеса. Сегодня 29-летний голландец успешно прошел в Москве углубленный медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на 3,5 года, - говорится в сообщении на сайте "Спартака".

У Промеса в "Спартаке" - неплохая статистика и немало достижений. 6 мая 2017 года именно он забил "золотой" гол в ворота "Томи", после которого москвичи стали чемпионами России. А потом помог своей команде в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

За "Спартак" Квинси Промес провел 135 матчей, забив 66 голов, записав на свой счет 34 голевые передачи. И в общем рейтинге бомбардиров он - на 14-й позиции. В клубе надеются, что теперь он сможет подняться еще выше.

Вскоре в "Спартаке" пройдет первая пресс-конференция с участием новичка.