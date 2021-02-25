Средний срок ипотеки в России вырос с 14 до 16 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В России вырос средний срок ипотечного кредита. Если в 2019 году этот показатель составлял 14,1 год, то теперь 15,9, отметили в Национальном бюро кредитных историй.

Регионы, где дольше платят ипотеку:

Тюменская область - 17,3 года,

Москва - 16,9 лет,

Краснодарский край - 16,8 лет,

Регионы, где быстрее рассчитываются с ипотекой:

Иркутская область - 14,4 года,

Челябинская область - 14,5 лет,

Кемеровская область - 14,8 лет.

- Во многом сказалась сниженная ипотечная ставка. Сумма платежа становится ниже, что позволяет не перегружать семейный бюджет. Сегодня банки стараются подстроиться под конкретные материальные возможности семьи, - отметил в беседе с RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.

Чаще всего ипотеку берут клиенты в возрасте 30-39 лет. На долю таких заемщиков приходится 46,9 процентов всех жилищных кредитов. Банки отдают предпочтение данным клиентам, так как к этому возрасту человек успел чего-то добиться в карьере и имеет стабильный доход.

- К этому возрасту успевают создать семью и по мере рождения детей люди нуждаются в улучшении жилищных условий. К тому же, возраст позволяет данным заемщикам оформлять кредит на 20 лет и гасить его до выхода на пенсию. Все это делает клиентов указанной возрастной группы самыми привлекательными для банков, - заключил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Тем временем за первый месяц 2021 года россияне чаще брали займы до зарплаты. В микрофинансовых организациях было выдано 1,88 миллиона займов, что на 23,1% больше, чем годом ранее, сообщает телеканал "360".