Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Пашинян отказался от внеочередных парламентских выборов по призыву сторонников

Премьер Армении снял данный вопрос
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Пашинян отказался от внеочередных парламентских выборов по призыву сторонников

Пашинян отказался от внеочередных парламентских выборов по призыву сторонников

Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что снимает темы проведения внеочередных парламентских выборов после соответствующего призыва своих сторонников, которые собрались на площади в четверг, 25 февраля.

Незадолго до этого глава правительства республики объявил, что его предложение провести внеочередные выборы в парламент остаётся в силе, однако сторонники политика оказались против.

- Площадь не позволила мне реализовать повестку внеочередных выборов, мои сторонники не согласились с данной инициативой. Я иду им навстречу, поскольку лишь народ должен решать, как поступать, - заявил глава армянского кабмина.

Ранее в ходе своего обращения к сторонникам Никол Пашинян назвал условие своего ухода с поста премьер-министра республики: он заявил, что этот вопрос должен решать исключительно народ Армении. По мнению премьера, народ не допустит военного переворота в стране.

Пашинян также обратился к военным, приказав им исполнять свои обязанность и охранять границы Армении.