Пашинян отказался от внеочередных парламентских выборов по призыву сторонников Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что снимает темы проведения внеочередных парламентских выборов после соответствующего призыва своих сторонников, которые собрались на площади в четверг, 25 февраля.

Незадолго до этого глава правительства республики объявил, что его предложение провести внеочередные выборы в парламент остаётся в силе, однако сторонники политика оказались против.

- Площадь не позволила мне реализовать повестку внеочередных выборов, мои сторонники не согласились с данной инициативой. Я иду им навстречу, поскольку лишь народ должен решать, как поступать, - заявил глава армянского кабмина.

Ранее в ходе своего обращения к сторонникам Никол Пашинян назвал условие своего ухода с поста премьер-министра республики: он заявил, что этот вопрос должен решать исключительно народ Армении. По мнению премьера, народ не допустит военного переворота в стране.

Пашинян также обратился к военным, приказав им исполнять свои обязанность и охранять границы Армении.