Российский союз туриндустрии сообщил о возможном открытии Европы летом

РСТ: есть надежда, что россияне смогут поехать в Европу летом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что у ведомства есть информация о начале выдачи виз европейских стран гражданам России летом 2021 года, сообщил президент РСТ Андрей Игнатьев.

- У РСТ много представителей за рубежом, практически во всех европейских странах. Они говорят о том, что летом есть надежда, что начнут выдаваться визы гражданам России. Это прогноз от них. Официальной информации пока нет, ситуации зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах, - передаёт "Интерфакс" слова Игнатьева.

Он также отметил, что многие европейские страны готовы открыть авиасообщение с Россией, но ситуация будет зависеть не только от масштабов и динамики пандемии коронавируса, а также от "политических предпочтений Евросоюза".

Глава РСТ добавил, что Евросоюз не допустит, чтобы люди, получившие визу Грецию, смогли затем прилететь в любую точку Шенгена, поэтому решение о выдаче виз будет единым для всех стран Европейского союза.

Игнатьев подчеркнул, что со всеми иностранным странами Россия возобновляет сообщение только взаимно.

Напомним, Россия уже открыла границы с 20 странами, однако туристические поездки возможны только в 15 из них. Вчера, 24 февраля, сайт KP.ru сообщал, что Россия с 1 марта возобновляет сообщение с Грузией.