Россияне стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый месяц 2021 года россияне активно занимали денег «до зарплаты» - это займы не превышающие 30 тысяч рублей. В январе микрофинансовые организации выдали 1,88 миллионов таких кредитов. Это на 23,1 процент больше, чем в январе 2019 года.

Если сравнивать показатель с декабрем 2020 года, то количество выданных кредитов в январе снизилось на 4 процента. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

- Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, - цитирует телеканал «360» слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.

Регионы, где чаще оформляют микрозаймы:

Москва - 97,9 тыс.займов,

Московская область - 87 тыс.займов,

Краснодарский край - 73,8 тыс.займов.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору микрофинансовых кредитных организаций. Эксперты посоветовали избегать организаций, которые предлагают выдать займы в очень короткие сроки, сообщает Rt.