Россияне стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях
Фото: Олег УКЛАДОВ
В первый месяц 2021 года россияне активно занимали денег «до зарплаты» - это займы не превышающие 30 тысяч рублей. В январе микрофинансовые организации выдали 1,88 миллионов таких кредитов. Это на 23,1 процент больше, чем в январе 2019 года.
Если сравнивать показатель с декабрем 2020 года, то количество выданных кредитов в январе снизилось на 4 процента. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
- Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, - цитирует телеканал «360» слова генерального директора НБКИ Александра Викулина.
Регионы, где чаще оформляют микрозаймы:
Москва - 97,9 тыс.займов,
Московская область - 87 тыс.займов,
Краснодарский край - 73,8 тыс.займов.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору микрофинансовых кредитных организаций. Эксперты посоветовали избегать организаций, которые предлагают выдать займы в очень короткие сроки, сообщает Rt.