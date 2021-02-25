Роскомнадзор сделал зеленые жилеты и бейджи отличительными знаками журналистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роскомнадзора подготовили приказ, в соответствии с которым отличительными знаками представителей средств массовой информации на публичных мероприятиях станут зеленые неоновые жилеты и специальные бейджи. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Согласно текущей редакции данного документа, отличительными знаками для журналистов, которые работают на массовых акциях и иных публичных мероприятиях, являются неоновые жилеты и бейджи, сделанные по установленному образцу, - говорится в сообщении, которое цитирует издание РИА Новости.

Сообщается, что образец бейджа уже разработали и поместили в приложение к приказу Роскомнадзора. В настоящее время соответствующий приказ проходит этап межведомственного согласования.

Ранее в Союзе журналистов России также говорили, что отличительными знаками прессы на митингах станут зеленые неоновые жилеты с надписью «Пресса» и бейджи, изготовленные по единому образцу.