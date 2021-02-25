Песков не знает мнения Путина о том, кому стоит поставить памятник на Лубянке

Дмитрий Песков заявил, что не знает мнения главы государства о том, кому должен быть установлен памятник на Лубянской площади Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает мнения президента России Владимира Путина о том, кому на его взгляд должен стоять памятник на Лубянской площади в центре Москвы.

- Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне не известна, - заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что обсуждать взгляды президента было бы некорректно, пока идёт голосование среди москвичей на сервисе "Активный гражданин".

Напомним, ранее Общественная палата Москвы предложила, чтобы горожане сами выбрали, кому будет стоять памятник на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. Голосование стартовало 25 февраля, сегодня.

Также читатели "Комсомольской правды" могут, проголосовав здесь, ответить, монумент кому они хотели бы видеть на одной из центральных площадей столицы.