Российский флот следит за кораблями НАТО в Черном море Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силы и средства российского Черноморского флота в настоящее время взяли под наблюдением корабли военно-морских сил Испании и Греции, которые зашли в воды Черного моря. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили журналистам представители Национального центра управления обороной России.

Сообщается, что в акваторию сегодня днем зашли тральщики – искатели мин Tajo испанских ВМС и Evropi греческих ВМС.

Военные суда государств НАТО иногда заходят в воды Черного моря. Так, в конце января текущего года российский флот следил за действиями эсминцев ВМС США Porter и Donald Cook, а осенью минувшего 2020 года Черноморский флот отслеживал действия американского корабля «Дональд Кук» в Ченом море и эсминца «Росс», который зашел в акваторию Балтийского моря.

Российская сторона неоднократно говорила, что военное присутствие в акватории Черного моря стран, которые находятся за пределами данного региона, не способствует укреплению в нем стабильности.