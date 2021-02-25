На Украине суд обязал заблокировать более 400 сайтов Фото: Евгения ГУСЕВА

Украинский суд обязал интернет-провайдеров заблокировать более чем 400 сайтов, в том числе LiveJournal, РБК и GitHub. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на сайте Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в области связи и информатизации.

- Голосеевский районный суд Киева постановил наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании веб-сайтов, - говорится в сообщении. Далее перечислены 426 украинских и российских ресурсов, которые подлежат блокировке.

В перечень попали и российские интернет-издания, например, РБК, «Аргументы недели» и «Финновости». Основанием для решения суда указана статья уголовного кодекса о мошенничестве.

Заявляется, что постановление суда подлежит немедленному исполнению, однако его могут обжаловать в течение пяти суток.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне на Украине по решению суда заблокировали четыре Telegram-канала: «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».