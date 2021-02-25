Центробанк РФ обнаружил факты манипулирования акциями «Газпрома», Сбера и Мосбиржи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центробанк России выявил факты манипулирования физическими лицами акциями «Газпрома», Сбербанка и Московской биржи на организованных торгах, которые проходили с марта 2016 года по август 2018 года. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщается на официальном сайте Банка России.

Подобные сделки также совершались с акциями «Башнефти», ГМК «Норильский никель», «Лукойла», банка ВТБ, «Магнита», «Роснефти», «Мосэнерго» и ТГК-14. Совершались операции физическими лицами по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited

- Эти операции не имели очевидной экономической целесообразности для указанной компании, однако они позволили физическим лицам получить доход и позже стали причиной значительного отклонения объема торгов бумагами. Физлица и Maraion Investments Limited нарушили запрет по части второй статьи шестой закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, - отметили в Центробанке.

Регулятор уже направил нарушителям предписания о недопущении совершения подобных операций в будущем. Итоги проверки также направили в правоохранительные органы.