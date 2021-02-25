Гватемала зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Гватемала третьей в Центральной Америке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" Фото: REUTERS

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Гватемале. Страна стала третьей одобрившей применение "Спутника V" в Центральной Америке и 37-в мире.

- РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Республики Гватемала. Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA), - сообщили в РФПИ.

Напомним, сейчас для защиты населения от распространения коронавируса "Спутник V" применяют в Алжире, Аргентине, Армении, Бахрейне, Беларуси, Боливии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, Венесуэле, Габоне, Гайане, Гане, Республике Гвинея, Гондурасе, Египте, Иране, Казахстане, Киргизии, Ливане, Мексике, Монголии, Мьянме, Никарагуа, ОАЭ, Пакистане, Палестине, Парагвае, России, Сан-Марино, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сербии, Сирии, Тунисе, Туркмении, Узбекистане и Черногории

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса.